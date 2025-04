Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 186,66 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 15:51 Uhr 2,9 Prozent. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,50 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 186,52 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.168.595 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 28,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 12,10 Prozent Luft nach unten.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,04 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,48 USD je Apple-Aktie an.

Am 30.01.2025 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 124,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,58 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Apple-Bilanz für Q2 2025 wird am 01.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,29 USD je Apple-Aktie.

