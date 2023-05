Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Apple 157,60 EUR

Die Apple-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 173,10 USD nach. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 172,11 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,42 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 13.054.804 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (176,15 USD) erklomm das Papier am 18.08.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach oben. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,41 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,22 USD.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,52 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94.836,00 USD – das entspricht einem Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,97 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

