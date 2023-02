Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:22 Uhr sprang die Apple-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 142,76 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 142,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 142,22 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.287 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. 17,32 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2023 auf bis zu 118,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 117.154,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.04.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

