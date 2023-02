Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 142,28 EUR. Bei 143,06 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,22 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 41.184 Aktien.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. 17,60 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.01.2023 (118,18 EUR). Abschläge von 20,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 162,75 USD.

Am 02.02.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,88 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 117.154,00 USD – eine Minderung von 5,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 123.945,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,03 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

