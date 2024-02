Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 188,65 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 188,65 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 188,93 USD. Mit einem Wert von 188,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.176.509 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 143,90 USD fiel das Papier am 03.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 23,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 201,25 USD.

Am 01.02.2024 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 119.575,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 117.154,00 USD umsetzen können.

Die Apple-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.04.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,58 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

