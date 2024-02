Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Apple. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 174,96 EUR nach oben.

Um 09:21 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 174,96 EUR. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 175,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 174,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.643 Apple-Aktien.

Am 13.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2023 bei 135,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,83 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,940 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 201,25 USD angegeben.

Apple veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,07 Prozent auf 119.575,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 117.154,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Apple am 25.04.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,58 USD fest.

