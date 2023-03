Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Um 09:20 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 144,28 EUR. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 144,28 EUR. Bei 144,50 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.852 Stück gehandelt.

Bei 173,24 EUR erreichte der Titel am 18.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,72 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,64 EUR. Dieser Wert wurde am 03.01.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 22,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 162,75 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

