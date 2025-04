Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 15:51 Uhr 3,2 Prozent. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 178,88 USD zu. Mit einem Wert von 172,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.051.192 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,09 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 31,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 8,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 238,55 USD aus.

Am 30.01.2025 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 2,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 2,19 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 119,58 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 124,30 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Apple-Bilanz für Q2 2025 wird am 01.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 7,28 USD je Aktie aus.

