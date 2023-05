Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Apple 157,20 EUR

Die Apple-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 172,71 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 172,32 USD. Mit einem Wert von 173,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.005.096 Apple-Aktien.

Am 18.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,15 USD an. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 1,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 39,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,22 USD für die Apple-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 04.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,52 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,52 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 94.836,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,51 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

