Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Donnerstagnachmittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 183,53 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 183,53 USD zu. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 183,65 USD. Bei 182,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1.612.675 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,62 USD) erklomm das Papier am 15.12.2023. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 8,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 164,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,988 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 201,13 USD an.

Am 02.05.2024 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,53 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 94,84 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 90,75 Mrd. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Apple am 24.07.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

