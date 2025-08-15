Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Apple befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,6 Prozent auf 236,39 USD ab.

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,6 Prozent auf 236,39 USD ab. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 236,22 USD. Mit einem Wert von 236,73 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.392.500 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 9,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 169,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 28,41 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 235,55 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,04 Mrd. USD im Vergleich zu 85,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,37 USD je Apple-Aktie.

