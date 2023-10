Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Mittag ins Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Apple. Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 176,04 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 176,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 70.599 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,22 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 11,19 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Mit Abgaben von 29,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 190,11 USD.

Apple gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 81.797,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 82.959,00 USD umsetzen können.

Die Apple-Bilanz für Q4 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,06 USD je Apple-Aktie belaufen.

