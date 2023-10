Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Montagvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 166,78 EUR ab.

Die Apple-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 166,78 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 166,52 EUR. Bei 167,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 21.462 Apple-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 179,32 EUR erreichte der Titel am 01.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,52 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Abschläge von 29,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 190,11 USD für die Apple-Aktie.

Am 03.08.2023 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 81.797,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82.959,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 24.10.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,06 USD je Aktie belaufen.

