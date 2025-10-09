Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Donnerstagnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 255,40 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Apple-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 255,40 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 255,33 USD. Bei 257,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.639.534 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Abschläge von 33,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,17 USD für die Apple-Aktie aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingebracht
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen