Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Donnerstagnachmittag ab

09.10.25 16:09 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 255,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
220,45 EUR -1,45 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Apple-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 255,40 USD. Die Apple-Aktie sank bis auf 255,33 USD. Bei 257,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.639.534 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Abschläge von 33,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,17 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 85,78 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 94,04 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingebracht

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.10.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08.10.2025Apple NeutralUBS AG
07.10.2025Apple NeutralUBS AG
02.10.2025Apple NeutralUBS AG
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital

