Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Mit einem Wert von 182,86 USD bewegte sich die Apple-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Apple-Aktie zeigte sich um 16:07 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 182,86 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 183,55 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 182,72 USD. Mit einem Wert von 182,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.168.223 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 198,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,40 Prozent. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 32,09 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 196,56 USD.

Am 02.11.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 89.498,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 90.146,00 USD umgesetzt worden.

Am 25.01.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,54 USD je Aktie aus.

