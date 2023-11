Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple wird am Vormittag ausgebremst

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 170,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 170,58 EUR. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 170,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,54 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 2.081 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,32 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 196,56 USD angegeben.

Am 02.11.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90.146,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,54 USD fest.

