Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Die Apple-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 135,72 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 135,76 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 135,76 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 583 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 21,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 173,38 USD an.

Am 27.10.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,24 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 90.146,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 83.360,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,22 USD je Apple-Aktie.

