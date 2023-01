Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 121,34 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 120,76 EUR aus. Mit einem Wert von 121,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.389 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. 29,72 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 118,18 EUR. Abschläge von 2,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 172,13 USD je Apple-Aktie an.

Am 27.10.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 90.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 25.01.2024 dürfte Apple die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,18 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

