Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Dienstagnachmittag nach

Um 04:22 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 121,14 EUR ab. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 120,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,10 EUR. Zuletzt wechselten 59.001 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Mit einem Zuwachs von 29,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 2,50 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 172,13 USD.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 90.146,00 USD gegenüber 83.360,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 25.01.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,18 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Hot Stocks heute: Apple: kurzfristige Long-Chance (PD1ZLH ) - Amazon: Empfehlung für 2023

NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Neues Update bringt Steam und Apple Music in Teslas

Apple-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Dezember

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Novikov Aleksey / Shutterstock.com