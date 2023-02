Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Vormittag auf rotes Terrain

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 140,30 EUR. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 140,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 140,48 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4.206 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 18,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 118,18 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 162,75 USD an.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.154,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,02 USD je Apple-Aktie.

