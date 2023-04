Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Apple 150,64 EUR

Die Aktie verlor um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 2,6 Prozent auf 160,45 USD. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 160,08 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 161,51 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 11.936.019 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (176,15 USD) erklomm das Papier am 18.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,91 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 124,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Apple ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 2,10 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Apple die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

