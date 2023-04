Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Vormittag zu

Aktien in diesem Artikel Apple 150,64 EUR

Um 21:59 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 150,62 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 150,94 EUR zu. Bei 149,98 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 84.880 Apple-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 173,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2023 auf bis zu 117,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 162,75 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.02.2023. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 117.154,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 123.945,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 25.04.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,97 USD je Apple-Aktie.

