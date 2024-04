Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochnachmittag verlustreich

Kurs der Apple

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 167,73 USD abwärts.

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 167,73 USD. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 167,37 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,85 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.140.066 Apple-Aktien.

Bei 199,62 USD markierte der Titel am 15.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,01 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 159,78 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 4,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 200,63 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117.154,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 119.575,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,56 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

