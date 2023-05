Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Apple 156,28 EUR

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:00 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 171,24 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36.413 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 176,15 USD. Dieser Kurs wurde am 18.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,87 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 27,49 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 176,22 USD.

Apple gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94.836,00 USD – eine Minderung von 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 97.278,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 5,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

