Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple legt am Mittwochnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Apple 157,24 EUR

0,28% Charts

News

Analysen

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,0 Prozent auf 173,47 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 174,03 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 173,00 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 10.119.532 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.08.2022 auf bis zu 176,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,54 Prozent hinzugewinnen. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,42 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 176,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 04.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,52 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,51 Prozent zurück. Hier wurden 94.836,00 USD gegenüber 97.278,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,96 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Apple, Tesla, NVIDIA & Co.: Diese Aktien konnten ihren Wert in den letzten zehn Jahren um das Zehnfache oder mehr steigern

General Motors holt sich Apple-Manager für Software-Entwicklung - GM-Aktie an der NYSE tiefer

Was sind eigentlich Aktien-Token?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com