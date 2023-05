Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Apple 156,56 EUR

Kaum Bewegung ließ sich um 09:19 Uhr bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 156,64 EUR. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 157,02 EUR. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 156,50 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,76 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.017 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 173,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,60 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 33,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,22 USD für die Apple-Aktie.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,52 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 94.836,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 97.278,00 USD umgesetzt worden.

Am 26.07.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,96 USD je Apple-Aktie belaufen.

