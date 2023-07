Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 172,74 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 09:20 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,7 Prozent auf 172,74 EUR. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 172,56 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 173,30 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 11.285 Apple-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 178,72 EUR erreichte der Titel am 03.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 3,46 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 117,64 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 46,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,50 USD aus.

Apple ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,52 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 97.278,00 USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Apple am 03.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Diese Kennzahlen sprechen für den Online-Handelsriesen im Vergleich zu anderen Tech-Aktien

Samsung-Aktie verliert: Samsung in Q2 mit größtem Umsatzrückgang seit mindestens 2009

Die Expertenmeinungen zur Apple-Aktie im Juni 2023