Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 162,90 EUR.

Die Apple-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:19 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 162,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 163,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,96 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.578 Stück gehandelt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 179,32 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,64 EUR. Dieser Wert wurde am 03.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 188,11 USD.

Am 03.08.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 81.797,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82.959,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,05 USD je Aktie aus.

