Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Apple. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Apple-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 179,06 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 12:03 Uhr bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 179,06 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 54.606 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,22 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,65 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 190,11 USD je Apple-Aktie an.

Am 03.08.2023 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81.797,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.959,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,06 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels fester

Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Gewinnen