Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagmittag gesucht

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 136,72 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 136,72 EUR zu. Mit einem Wert von 135,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.779 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 172,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 20,82 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 123,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 10,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 173,38 USD je Apple-Aktie an.

Am 27.10.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,24 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 90.146,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.360,00 USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,23 USD fest.

