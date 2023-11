Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 182,10 USD.

Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr um 0,2 Prozent auf 182,10 USD ab. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 58.615 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,22 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 8,13 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 31,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 196,56 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.11.2023. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.01.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,54 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

