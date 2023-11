Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Apple im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 184,01 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 184,01 USD zu. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 184,79 USD. Mit einem Wert von 183,99 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 9.964.831 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.07.2023 bei 198,22 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 32,52 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 196,56 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 89.498,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90.146,00 USD umgesetzt worden waren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.01.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,54 USD je Aktie belaufen.

