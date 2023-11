Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 170,78 EUR nach.

Die Apple-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 0,2 Prozent auf 170,78 EUR nach. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 170,62 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 170,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.852 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 5,00 Prozent wieder erreichen. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 31,12 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 196,56 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.11.2023. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 89.498,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 90.146,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.01.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

