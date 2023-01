Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochmittag im Aufwind

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 121,88 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 122,32 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.409 Apple-Aktien.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 29,41 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.01.2023 (118,18 EUR). Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 3,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,13 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,24 USD je Aktie verdient. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 02.02.2023 gerechnet. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 25.01.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,17 USD in den Büchern stehen haben wird.

