Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag auf grünem Terrain

Im XETRA-Handel gewannen die Apple-Papiere um 09:22 Uhr 1,1 Prozent. Bei 121,70 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 2.884 Stück.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 118,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,74 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,13 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 27.10.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 1,24 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent auf 90.146,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 25.01.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,18 USD je Apple-Aktie belaufen.

