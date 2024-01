Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Donnerstagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,2 Prozent auf 183,90 USD.

Das Papier von Apple gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 183,90 USD abwärts. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 183,66 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,60 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 10.118.297 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 8,55 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 130,46 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 195,78 USD an.

Am 02.11.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89.498,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Apple am 01.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,55 USD je Aktie belaufen.

