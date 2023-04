Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Apple 148,30 EUR

Um 12:03 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 162,73 USD nach oben. Im heutigen Handel wurden bisher 40.576 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,62 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 31,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 162,75 USD aus.

Am 02.02.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,88 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123.945,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 25.04.2024 dürfte Apple die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 5,97 USD im Jahr 2023 aus.

