Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 161,04 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 160,89 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 162,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.054.226 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 18.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 176,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 162,75 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 02.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.154,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 25.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,97 USD je Apple-Aktie belaufen.

