Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Vormittag ins Minus

Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 148,84 EUR. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 148,62 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 148,88 EUR. Zuletzt wechselten 13.538 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 173,24 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 14,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 26,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 162,75 USD.

Am 02.02.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,88 USD, nach 2,10 USD im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 117.154,00 USD, gegenüber 123.945,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,48 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 5,97 USD in den Büchern stehen haben wird.

