Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 169,00 USD zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 169,00 USD. Bei 169,00 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 168,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.754.306 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD an. 18,12 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.04.2023 auf bis zu 159,78 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 USD. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 200,00 USD.

Apple veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119.575,00 USD – ein Plus von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 117.154,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Apple am 02.05.2024 präsentieren. Apple dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.04.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,56 USD fest.

