Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag freundlich

Um 12:02 Uhr ging es für das Apple-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 173,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 29.165 Apple-Aktien.

Am 18.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,15 USD an. Mit einem Zuwachs von 1,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,17 USD am 04.01.2023. Abschläge von 28,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 176,22 USD.

Am 04.05.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,51 Prozent zurück. Hier wurden 94.836,00 USD gegenüber 97.278,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Apple-Bilanz für Q3 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

