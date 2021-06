Apple-Aktie aktuell: Apple mit Abschlägen

Werbung

Heute im Fokus

DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Finanzwerte schwächeln europaweit --Fusion mit Vonovia in Gefahr? Hedgefonds Elliott bei Deutsche Wohnen eingestiegen -- Evonik im Fokus

Signa Sports United will über Umweg an die Börse. Eurowings eröffnet neue Basis in Prag. Grünes Licht für BlackRock für eigenes Fondsgeschäft in China. LEG Immobilien konkretisiert Nachhaltigkeitsstrategie. Chinesischer Uber-Rivale Didi beantragt Börsengang in USA. Apple holt sich ehemaligen BMW-Topmanager. J&J-Impfstoff für US-Bundesstaaten zeitweise nur begrenzt verfügbar.