Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteidigt Stellung am Vormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie kam im Tradegate-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 171,60 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:20 Uhr bei der Apple-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 171,60 EUR. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,88 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 171,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,40 EUR. Zuletzt wechselten 5.562 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 178,72 EUR markierte der Titel am 03.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,15 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2023 auf bis zu 117,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 45,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 178,50 USD angegeben.

Am 04.05.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 94.836,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 2,51 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Apple am 03.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 24.07.2024 dürfte Apple die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,99 USD je Aktie.

