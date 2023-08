Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Mittag ins Minus

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 177,62 USD ab.

Die Apple-Aktie notierte um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 177,62 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 59.623 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 11,60 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 04.01.2023 auf bis zu 124,17 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 30,09 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 188,11 USD aus.

Am 03.08.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,20 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 81.797,00 USD im Vergleich zu 82.959,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,05 USD fest.

Redaktion finanzen.net

