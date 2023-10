Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 168,48 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 168,48 EUR nach oben. Die Apple-Aktie legte bis auf 169,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,98 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.252 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 179,32 EUR. Gewinne von 6,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 117,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 190,11 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 03.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,20 USD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 81.797,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 82.959,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Apple-Bilanz für Q4 2023 wird am 02.11.2023 erwartet. Am 24.10.2024 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,06 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

