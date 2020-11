Apple-Aktie aktuell: Apple mit Kursplus

Die Apple-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 99,87 EUR. Bei 100,04 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 54.495 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.09.2020 00:00:00 erreicht. Bei 49,28 EUR fiel das Papier am 23.03.2020 00:00:00 auf ein 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 205,80 USD je Apple-Aktie aus. Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,30 USD je Aktie.

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören das Smartphone iPhone, die Tabletprodukte der Reihe iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore und Mac App Store erworben werden. Seit Juni 2015 ist die Apple Music™ App auf dem Markt, eine Kombination aus Musik Streaming Dienst, weltweitem Liveradiosender und Kontaktmöglichkeit zu den Künstlern. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com