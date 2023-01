Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 123,22 EUR. Bei 124,82 EUR erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,96 EUR. Bisher wurden heute 149.267 Apple-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,63 Prozent hinzugewinnen. Bei 118,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 4,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,13 USD an.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,14 Prozent auf 90.146,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 83.360,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 25.01.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,17 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com