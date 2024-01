Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Freitagmittag

So entwickelt sich Apple

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Apple. Der Apple-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 185,30 USD.

Um 12:03 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 185,30 USD ab. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 48.310 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 7,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2023 (131,45 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 40,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 195,78 USD aus.

Am 02.11.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90.146,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

