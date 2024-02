Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Apple-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 187,72 USD ab.

Das Papier von Apple befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 187,72 USD ab. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 187,44 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,35 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.317.813 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,62 USD) erklomm das Papier am 15.12.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 143,90 USD fiel das Papier am 03.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,34 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,940 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 201,25 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 01.02.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 1,88 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 119.575,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 117.154,00 USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Apple am 25.04.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

