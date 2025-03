Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 216,90 USD nach.

Werte in diesem Artikel

Die Apple-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 216,90 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 216,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 220,14 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.613.514 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Bei 164,08 USD erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Im Vorjahr erhielten Apple-Aktionäre 0,980 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 243,48 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 30.01.2025. Das EPS belief sich auf 2,41 USD gegenüber 2,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 124,30 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 119,58 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.04.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2025 auf 7,32 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Mag 7 unter Druck: JPMorgan erwartet anhaltende Abkehr von US-Big-Tech-Aktien wie NVIDIA-Aktie & Co.

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus

Zurückhaltung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende